Chesterfield: o sofá que é um ícone

A origem do termo Chesterfield está até hoje envolta em mistério e alguns mitos. Alguns acreditam que remonta ao século XVIII onde no Canadá e em algumas partes dos Estados Unidos da América, a palavra Chesterfield servia para denominar um sofá comum.

Outros, em Inglaterra, que o nome foi dado em homenagem ao conde de Chesterfield que no século XVIII decidiu encomendar a um marceneiro, uma peça de de mobiliário que permitisse a um cavalheiro sentar-se verticalmente com o máximo conforto.

Seja qual for a génese do termo, o sofá Chesterfield é um ícone, absolutamente universal e intemporal. Um verdadeiro statement em qualquer divisão, a sua presença emblemática torna qualquer design de interiores distinto e marcante.

Hoje na Homify, reunimos as várias versões desta peça icónica no catálogo de alguns dos nossos especialistas.