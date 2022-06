Decoração à mesa

Não é preciso excessos; basta apostar na singularidade dos objectos e acessórios. Este conjunto de louça foi criado pela designer parisiense Inès De Nicolaÿ e fica bem em qualquer mesa e ocasião, seja ela mais formal ou informal, enchendo as medidas de anfitriões que apreciam peças com um design irrepetível. A combinação do vermelho e branco tornam este conjunto muito adequado para a quadra natalícia.