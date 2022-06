Top 5 da semana

O artigo em que falámos de um projecto de Do It Yourself super económico e com formas masculinas também foi um verdadeiro sucesso. Sabemos que este tipo de artigo tem sempre muitos fãs, porque são projectos baratos e super criativos e além do mais, fáceis de se fazerem. Um artigo com tema mais masculino e direccionado para eles mesmos, onde foi transformada um cave escura e sombria, numa sala de estilo rústico.