Decoração encantadora de quarto de menino

Três elefantes. Três bonecos. Três belas formas de decorar o quarto do Diogo. O nosso príncipe será o rei do seu quarto. Já estamos a imaginá-lo a brincar com estes três elefantes. A viver mil e uma aventura sem sair do interior do seu quarto. Os bonecos vão entrar todos em ação.

A decoração vai ser o elemento chave do quarto do Diogo. Ele é um menino das artes e do palco. Já estamos ansiosos para ver a sua reação quando na noite de Natal entrar no quarto. Vamos filmar e tirar muitas fotografias, para que a memória não apague a beleza do momento.