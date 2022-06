10 salas de jantar modernas!

Aqui temos também espelhos pequeninos, mas não apenas dois. São dezenas deles, lado a lado, cobrindo uma parede e tornando-se um espelho gigante. Faz com que toda a divisão se reflicta no espelho e pareça ter o dobro do tamanho. Outro elemento que contribuir para que a sala de jantar pareça maior é o papel de parede com riscas horizontais, que tornam a divisão aparentemente mais comprida, e ainda mais porque as riscas, ao serem reflectidas no espelho, parece que se prolongam e têm o dobro do comprimento!