Móveis fantásticos para casa de banho

No seguimento do exemplo anterior, mostramos-lhe um algo parecido, mas com algumas diferenças. Em primeiro queremos chamar-lhe a atenção para o facto de as loiças no exemplo anterior serem de formato mais arredondado e neste exemplo serem de linhas totalmente rectas, ou todo o sistema da água estar aqui à vista e no exemplo anterior não. Também aqui este móvel se encontra num recanto da casa de banho enquanto no exemplo anterior ele ocupa o seu próprio espaço. Como vê, mesmo em exemplos parecidos as utilizações podem ser bastante diferentes.