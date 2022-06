Mezzanine – a tendência que veio para ficar

Nas habitações, a mezzanine é um andar construído geralmente na sala, sem cobrir toda a área, ligada por uma escada de acesso. É muito comum a sua construção em casas tipo chalé ou casas de madeira. O uso de mezzanines tem como objectivo deixar o ambiente com ar mais moderno e sofisticado. A estrutura pode ser construida em cimento, madeira ou ferro.

Este exemplo é de um espaço com um pé direito muito alto onde até na zona do quarto, na mezzanine, se consegue andar em pé com bastante espaço. O espaço tem uma zona ampla de janela onde entra muita luz natural, o que, com facilidade torna a atmosfera acolhedora. O branco é a única cor que foi usada para vestir este apartamento. Apenas as pernas da cadeira, em madeira e o candeeiro em inox em conjunto com o quadro em tons terra saiem privilegiados.