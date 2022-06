Mármore – mais do que decoração

A bancada em mármore pode ser exclusiva, única, original e diferente mas… calma ! Veja o que temos para lhe dizer.

O mármore é uma rocha natural, indicada para ambientes internos e externos de baixo tráfego. Ele é poroso, por isso torna-se menos indicado para as áreas húmidas de cozinha. Também tem pouca resistência a riscos, abrasão, impacto, desgaste e tráfego. Portanto a solução está em apostar em pedras compostas que emitem na perfeição o mármore verdadeiro. E as marcas a comercializa-lo são mais que muitas sempre de acordo com as últimas tendências em decoração e design de interiores. Agora as suas opções de escolha acabaram de ser reduzidas. A dificuldade vai ser mesmo em escolher !