Jardins residenciais: 10 modelos distintos

Tem dificuldade que os seus filhos larguem os videojogos e corram lá fora? Convide-os então para brincadeiras na rua! Criar um espaço exterior para as crianças fará com que estas queiram passar mais tempo ao ar livre, promovendo hábitos de vida saudáveis. Além disso, o contacto com a natureza tem inúmeras vantagens no crescimento do seu filho, como a estimulação da sua criatividade ou a melhoria das suas aptidões físicas e sociais. Não subestime nunca a capacidade de uma caixa de areia ou de um baloiço no seu jardim.