Churrasqueiras modernas: 10 fantásticos modelos

Esta churrasqueira é o ideal para campistas com espaço reduzido em casa, mas com uma vontade do tamanho do mundo de estarem sempre rodeados de amigos! Se é o seu caso e não quer abdicar de uns bons churrascos, não se acanhe por ter apenas uma varanda minúscula lá em casa onde mal cabe um estendal aberto ou por querer fazer um brilharete nas próximas férias campistas que fizer! Este tipo de solução é perfeito para a sua situação: estável, com uma área suficientemente grande para ter mais do que uma peça a grelhar e com a vantagem de ter brasas em toda essa mesma área, para que a comida cozinha toda ao mesmo tempo.