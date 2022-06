Uma casa 2 em 1

Os materiais e paleta utilizada no exterior e interior foi bastante reduzida de forma a realçar as características naturais dos mesmos, nos locais em que se inserem. Totalmente construídas em betão, a maioria as fachadas e interiores foram pintados de branco contrastando com as cores orgânicas da paisagem envolvente. Nos pavimentos e alguns detalhes construtivos foi integrada a madeira de forma a proporcionar um ambiente mais acolhedor à habitação. As divisões com exigências higrométricas especiais foram pavimentadas em pedra, como é o caso da cozinha e casas de banho.