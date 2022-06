A intemporalidade das mesas de madeira

As mesas em madeira são, possivelmente, as mais comuns e parece-nos que raras são as pessoas que delas abdicam. Até nos ambientes mais modernos, lá está a robusta mesa em madeira ladeada por cadeiras de design a contrastar. Desengane-se, então, quem as imagina no formato tradicional e um tanto ou quanto desinteressante. As opções que hoje em dia encontramos são muitas. Imensas! Há-as mais clássicas com um acabamento brilhante, mais toscas, para servir como mesa de cabeceira ou de centro, com suportes convencionais ou em metal. Há também as que nascem de momentos “faça você mesmo” com materiais reciclados e, por isso, boas para orçamentos mais limitados.

Percorra as nossas sugestões, interprete o seu espaço e, no fim, já sabe, escolha a que melhor se adequaria à sua casa.