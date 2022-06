10 quartos infantis: artigo inspiração para interiores mais bonitos (e crianças mais felizes)

Passamos então ao segundo quarto para uma menina moderna e último quarto de todo este catálogo. Um quarto do atelier BOBO KIDS que prova que as meninas hoje em dia adoram azul-bebé, para além do cor-de-rosa. Cremos que, essencialmente, é porque faz lembrar a rainha do filme Frozen. Verdade ou mentira, menina/meninas da casa? Mesmo que esse seja o motivo, esta cor também nos remete para o céu, o mar, os golfinhos e é uma cor calma e tranquila. cama faz lembrar um cubo de gelo, com um colchão, oferecendo protecção em redor da cama. O Frozen, da Disney, tem também uma personagem que é um alce que, se repararem bem, está de certa forma presente da decoração!