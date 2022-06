Espaços únicos para momentos perfeitos!

Vive no meio da cidade, mas com a sorte de ter um pequeno logradouro que não sabe como tornar mais acolhedor e apetecível? Para esta situação temos uma solução fácil: uma pequena sala de estar ou de refeições! Cabendo uma mesa, mesmo que seja só para dois, é o sítio perfeito para desfrutar dos seus pequenos-almoços ao ar livre. Pode também criar um espaço de estar, com puffs, um jardim vertical ou, quem sabe, o seu atelier do it yourself!