QuartoSala – o culto ao seu lar

A QuartoSala é uma empresa portuguesa dedicada ao sector de arquitectura, arquitectura de interiores, decoração e decoração de interiores e está sediada em Lisboa.

É um novo conceito de loja de interiores que engloba todas as marcas internacionais num só lugar. Lá também poderá contratar o aconselhamento em projectos de decoração e Design de Interiores. Ou simplesmente pedir a ajuda rápida aos designers que trabalham directamente com eles. Um atelier de arquitectura de Interiores “in house” também está disponível para os clientes que querem fazer grandes remodelações. Concluindo, sejam quais forem as suas necessidades, mais complexas ou mais simples, a QuartoSala tem a resposta e um showroom de inspiração.

Apesar de estar sediada na capital, a QuartoSala opera em todo o país, bem como em Angola e Brasil. A proximidade com os seus clientes é notável oferecendo-lhes um atendimento estratégico para que possam ter nas suas casas em Portugal o melhor serviço possível. Além disso, projectam e instalam todos os equipamentos que comercializam e adaptam-se sempre que possível, às necessidades e horários dos seus clientes. Da sua gama de produtos e serviços fazem parte o mobiliário de interior e exterior (tecidos, tapeçaria, iluminação). Tanto no sector privado como no empresarial existem pacotes de serviços específicos para cada necessidade: serviço Premium, serviço Plus, e serviço Standard.