Surpreendente edifício no Oceanário de Lisboa

Quem não visita esta zona desde a expo 98 vai ficar agradavelmente surpreendido! É desde 2011 que o Oceanário, um museu tão querido do público português, contou com uma extensão, mais um espaço dedicado aos Oceanos: o Edifício do Mar! O novo edifício projectado pelo Arquitecto Português Pedro Campos Costa e a sua equipa, está enquadrado no espaço público existente e com o edifício do Oceanário em perfeita harmonia.

Tratou-se de um concurso de Arquitectura com um grande desafio, o de se tratar da intervenção num espaço público dinâmico e consolidado e criar uma relação com um edifício cuja arquitectura é tão apreciada e com uma presença tão forte para os cidadãos. Era importante promover um diálogo entre os dois volumes, não ofuscando o principal! A intervenção deste arquitecto cujo trabalho vai querer seguir, foi encarar este desafio, quer em termos urbanos quer arquitectónicos de forma muito eficiente!

O edifício do mar ganhou em 2012 o prémio A. Prize onde este se destacou pela combinação estética com desepenho sustentavel, sendo que o edifício apresenta consumos baixos. Trata-se de um caso singular em que dois momentos arquitectónicos e um espaço urbano comunicam de forma estimulante, um Design vanguardista enquadrado com a envolvente.