Casa minimalista por fora, surpreendente por dentro

A aparente simplicidade com que o volume é lido resulta, na realidade, de um trabalho bastante complexo que teve como base três considerações fundamentais: Em primeiro lugar a já referida consciência de uma envolvente heterogénea composta por edifícios de origens rurais com novos edifícios residenciais. Em segundo, a relação visual com uma das maiores imagens de marca da cidade – o castelo medieval situado a alguns quilómetros da obra. E finalmente, a considerável escala desta habitação que com quatro quartos e outras necessidades programáticas acabou por integrar uma área de cerca de trezentos metros quadrados.