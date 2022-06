O que não pode faltar num quarto de bebé?

Não sei se por esta ordem se não, mas uma das peças principais num quarto de bebé é a caminha, o berço. Além de ter que ser de qualidade porque terá a ver directamente com a qualidade de sono do seu bebé convém também que seja do seu agrado esteticamente. A variedade de berços é ínfima, tal como o tamanho, as cores ou o acabamento. Mesmo sabendo o sexo do seu filho aconselho a não arriscar a comprar um berço muito colorido. O quarto de bebe quer-se sereno e calmo e se existir cor têm de ser neutras e pasteis.

Os berços existem com rodinhas, estáticos ou de balanço. Podem também servir de alcofa e ter a vantagem de o levar consigo para onde quer que vá..nem que seja só até à sala com o seu bebe no interior a dormir. Essa opção, tal como todas as outras será sempre sua.. e se quiser, do pai do bebé.