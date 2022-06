Jury: um café de sucesso numa antiga prisão

O logótipo com o nome foi o escolhido para ser o ponto principal da decoração do café. As letras grandes que transparecem profundidade contrastam com a parede em cimento de fundo. Os cabos num vermelho brilhante que unem letra a letra mostram um espírito descontraído e industrial. E é precisamente esta indiferença, este desejo de apresentar as coisas como elas são, que faz com que este café seja especial e lugar de paragem obrigatória.

Somos fãs de diferentes contrastes de cores e materiais, todos eles apresentados num ambiente luminoso e natural.

Venham mais ideias com garra que rompem com o convencional! Foi verdadeiramente revigorante dar-lhe a conhecer este mega projecto. É o verdadeiro pensamento ’out of the box’ que num belo e simples português, significa, pensar fora da caixa.