Hotéis de sucesso – Portugueses, claro está !

A génese do “Pedras Salgadas & Nature Park” no seio de uma natureza deslumbrante, colocam-no entre os destinos primordiais para um retiro familiar ou profissional, repleto de pureza e de um ambiente relaxante que quebra o stress do quotidiano com facilidade.

O “Pedras Salgadas & nature park” insere-se no parque termal de Pedras Salgadas, que teve origem na segunda metade do século XIX, sendo um dos mais belos parques do interior do nosso país.Pertencente ao concelho de Vila Pouca de Aguiar, entre Vila Real e Chaves.

É um conjunto turístico de 4 estrelas, situado no interior norte de Portugal e a 580m de altitude em pleno Parque de Pedras Salgadas. O que foi outrora um retiro escolhido pela realeza do início do século XX, é hoje, um destino elegante e “da moda” que atrai cada vez mais turistas de todo o mundo.

Na imensa extensão de parque surge um alojamento de 4 estrelas constituído por 7 Eco Houses e Three Houses, da autoria de Luís Rebelo Andrade, e construídas sob a orientação e responsabilidade da Modular System. No condomínio do hotel, tem ainda acesso ao spa -recuperado por Siza Vieira - assim como ao restaurante “Casa de Chá” onde poderá degustar o melhor da gastronomia transmontana. Não deixe ainda de experimentar as fontes termais, o campo de golfe, o casino e a piscina exterior. Todas as fotos, aqui.