15 portas principais sensacionais

Existe uma grande variedade de elementos que podem fazer com que a porta de entrada de sua casa seja um êxito. O caminho ou a escada que nos conduzem até ela, podem ganhar vivacidade com um toque colorido mediante vasos com flores vivas. Neste exemplo, o contraste da madeira, do metal negro e do vidro, jogam em uma combinação refinada e elegante que permite que as pequenas notas de vermelho sobressaiam naturalmente.