Casa Ultramoderna: 40 Fotos Que o Vão Fazer Voar Para Outra Galáxia

A casa de hoje é um luxuoso projecto construído dentro de um condomínio habitacional de luxo em Campinas, em São Paulo, no Brasil. Esta obra arquitectónica destaca-se pela sua dimensão e pelos seus traços curvilíneos, além claro, da sua luxuosa decoração.

Com muita criatividade e bom gosto foi conseguido um projecto de decoração fora do normal, onde é possivel ver-se imensos detalhes. Não só os ambientes interiores mereceram destaque. Vejas as 40 fotos que se seguem e termine no jardim, onde o paisagismo foi o responsável por um ambiente exterior espectacular.