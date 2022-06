Cozinhas com ilha: interpretações contemporâneas

Não há nada melhor do que cozinhar com companhia e as cozinhas com ilha são peritas em aproximar as pessoas. Veja-se o exemplo desta concebida por Thomas Hillig. De um lado, os bastidores com os electrodomésticos, equipamentos e ingredientes, e do outro, à boca de cena, uma área ampla para preparar jantares inesquecíveis, bem acompanhado.