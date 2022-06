O melhor da arquitectura moderna pelo mundo

Uma casa em jeito de “inception”. Ou seja, uma casa dentro de uma casa. “Espera, o quê?”, perguntarão vocês. Pois é. Vejam bem a imagem e reparem como uma casa moderna rasgou a estrutura da casa antiga. Com este projecto, o atelier espanhol Tgarro-de Miguel Arquitectos pretendia criar um refúgio que evidenciasse a beleza das coisas simples e imperfeitas que exibem as marcas da passagem do tempo. Essa beleza com história vai de encontro ao presente por via da estrutura que aparece a meio, moderna e envidraçada. Repare no pormenor das janelas. Para se criar novas janelas emolduraram-se as antigas numa caixilharia de vidro e ferro para as preservar. Assim é a Casa Sabugo.