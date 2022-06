Natal em Itália – Costumes e tradições

O Natal é por norma, o festival mais amado do ano e talvez também, o mais sincero. Claro que, deve ser geral a sensação de nos parecermos com o Grinch (o boneco verde que carrega um saco de prendas) e menos viventes e sonhadores do que as crianças, mas isso faz parte das regras do jogo. Todas as cidades do mundo ficam cheias de luzes e as ruas centrais iluminam-se. Aparecem também, em algumas, mercados de Natal, onde se pode saborear a comida típica, vinho quente e comprar objectos artesanais para dar como presente a amigos e familiares.

Nós na homify trabalhamos dentro de um contexto internacional onde no país de origem de alguns de nós não é concebível sequer a ideia de ter que usar casacos em Dezembro. Simplesmente porque no outro hemisfério, o Natal cai no meio do Verão e as tradições acabam por ser diferentes.

Portanto, o país seleccionado hoje é a Itália, do qual vamos tentar dar-lhe a conhecer todas os seus costumes.