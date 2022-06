12 fotos de cozinhas para que planifique a sua

Planificar e remodelar a sua cozinha não é tão difícil como muitos crêem. Quando se reunir com um profissional, seja ele, arquitectos ou carpinteiro, é muito importante que tenha uma ideia muito clara do que deseja e do que não quer mesmo. Não tenha medo de dizer que não a uma das sugestões que lhe sejam feitas e vá em frente com o seu gosto e desejo. Não tem de ser a mais bonita, mas pelo menos tem de ser muito prática e funcional.

Pontos importantes a ter em conta: ter espaço suficiente para se mover e deslocar entre as áreas de trabalho na cozinha, existirem armários com muito espaço de arrumação e armazenamento (prateleiras, estantes), a zona onde está colocado o frigorífico, o forno, etc. Ao ter uma ideia da distribuição que a sua cozinha vai adquirir, dependendo claro, da existência de janelas e portas no espaço, poderá começar a imaginar estilos e materiais.

Para ter muita inspiração e ideias para copiar, vamos mostrar-lhe 12 cozinhas para que planifique melhor a sua. Vamos vê-las?