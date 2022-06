A decoração de cozinhas pequenas tem mudado muito nos últimos anos. Antes, ter uma cozinha perfeita era mais complicado, mas agora, com pequenas mudanças conseguem-se grandes diferenças. É escusado comprar-se ou construírem-se móveis pesados ou revestir paredes com materiais caros. Quando mais simples a sua cozinha for, melhor. Para inspirá-lo a remodelar a sua, hoje mostramos 14 fotos de uma cozinha muito pequena, mas ao mesmo tempo muito moderna.

Vamos vê-la?