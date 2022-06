Piscinas com uma envolvência fantástica!

Uma piscina com vista para o mar é o cenário ideal para quem gosta de água doce, mas não dispensa o mar salgado no verão. Desta maneira, consegue estar próximo das duas fontes de alegria desta estação de calor, tendo todas as manhãs o mar ou o oceano a brindá-lo com um bom-dia. Mais: o mar e o céu fundem-se na linha do horizonte, oferecendo-lhe um pano azul magnífico como fundo às suas fotografias! Quer melhor que isto?