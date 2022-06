Antes e depois – profunda intervenção num habitação

No piso térreo, a cozinha em linhas modernas apareceu e venceu. A ilha no tom branco de granes dimensões reverte-nos para um estilo completamente minimalista. As vigas no tecto, permanecem intactas. As molduras de portas e janelas são agora muito mais escuras para contrastar com o branco quase total do espaço.

Olhando o resultado é surpreendente: este amplo espaço apenas foi dividido quase que com uma linha invisível no chão, que separa a cozinha da sala de jantar. O desnível é o suficiente para marcar e delimitar espaços.

estamos autorizados a erguer no espaço entre os dois níveis da casa, observando a combinação de alturas e terminando a viagem no andar de cima.