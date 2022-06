Casa dos tapetes para todos os gostos

Comecemos a nossa conversa sobre tapetes com aquele que achamos ser uma dádiva de Deus. De tons claros a contrabalançar com cores vivas este tapete ganha vida, quase como uma pintura. As suas dimensões acima da média são perfeitas para aqueles que gostam de ter uma estética coesa e uniforme pois este vai ligar todos os elementos decorativos ao seu redor, para não falar da versatilidade que oferece; imagine-se a brincar com um jogo de tabuleiro com os amigos nas noites quentes de verão ou desfrutar da lareira nos dias mais frios de inverno.