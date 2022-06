Casa no meio da natureza com interiores perfeitos e originais

Localizada no interior do norte do Paraná no Brasil, esta habitação feita de materiais naturais como a madeira, pedra e vidro, tem como principais atractivos a natureza circundante e as zonas verdes.

O projecto foi desenvolvido pelo gabinete Morada Verde Arquitectura que procurou integrar o edifício habitacional à paisagem natural, de modo a preservar ao máximo a vegetação existente sem interferir negativamente na paisagem natural existente. Um desafio complexo.

Para isso, o projecto usou materiais naturais, principalmente a madeira e a pedra, além do vidro, para garantir a integração e a fusão dos ambientes internos com o espaço exterior. O resultado surpreendente poderá conferir nas imagens seguintes. Convidamo-lo a conhecer com maior detalhe o projecto desta casa de madeira que se mistura com a paisagem natural, caracterizada pela vegetação nativa e árvores imponentes. Um símbolo da região, que confere ao cenário uma atmosfera única e de certa forma, idílica.