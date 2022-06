Homify 360°: Reabilitação em edifício Pombalino

José Adrião é mais um caso de sucesso de Arquitectura portuguesa da actualidade. É licenciado e mestre na área e é com orgulho que lhe mostramos este projecto nacional.

É em 2003 que abre um atelier em nome próprio. Anteriormente já tinha dividido um, com o também arquitecto, Pedro Pacheco. O seu gabinete de arquitectura é uma estrutura que funciona em colaboração com diferentes profissionais entre os quais engenheiros, arquitectos paisagistas e artistas plásticos. A sua área de intervenção ao nível de projecto procura sempre a diversidade no projecto e o tamanho do mesmo. Intervenções de maior ou de menor escala fazem parte dos projectos executados. Do seu repertório fazem parte projectos de habitação, equipamento, planeamento e ainda projectos efémeros, tais como os de reabilitação, protótipos, escolas, espaços públicos ou serviços.

Fique a conhecer ao pormenor um dos seus projectos para um apartamento na baixa lisboeta.