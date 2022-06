O conforto e funcionalidade dos sofás de canto!

O sofá e o conforto não se devem limitar ao interior da casa. Pelo contrário, devemos, também nas nossas varandas, pátios ou jardins, trabalhar a decoração, tal como fazemos no interior. Escolhidos com critério e bom gosto, os objectos de decoração de interiores podem encaixar na perfeição no seu jardim. Na imagem que lhe deixamos, mostramos um sofá de canto que serve de apoio à área da piscina. De tons cinzentos que não fogem às cores da estrutura que o abriga e do chão ao redor da piscina, aparece como um objecto quase camuflado que dá um interessante toque de modernidade à decoração do jardim, tornando-o mais acolhedora e confortável.