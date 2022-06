Marsala – a cor para 2015

Para começar: um exemplo de uma mesa de apoio de estilo retro, com gavetas neste tom rico. Vibrante e elegante, a esta peça foi dado completamente um novo sopro de vida com esta apaixonada de pintura.

Poderá imaginar uma infinidade de peças de mobiliário de estilo diferentes nesta cor, do clássico ao moderno, as possibilidades são infinitas. Se o seu quarto, sala ou casa de banho precisam de um impulso, poderá fazê-lo com Marsala!