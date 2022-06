11 Espaços modernos revestidos a pastilha cerâmica

Há uns anos atrás a pastilha cerâmica era a maior tendência do momento. Via-se aplicada nos mais diversos espaços, nas mais diversas cores e dimensões. O seu custo era elevado e depressa surgiram marcas a comercializar sob valores mais acessíveis. Existem ainda, claro, marcas que se distinguem das outras, seja pela qualidade inerente, pela profundeza da cor ou simplesmente pelos detalhes nela inseridos. O seu aspecto parece-se com um manto de quadradinhos de pequenas dimensões todos do mesmo tamanho. Existem peças de diversos tamanhos preenchidas de pastilha para facilitar a sua aplicação e ainda existem em número singular, para pequenos pormenores e maior detalhe, como por exemplo na realização de um mural.

A sua durabilidade e resistência é imensa já que são feitos de cerâmica de vidro. O seu aspecto é magnífico e é o responsável pela estética elegante de inúmeros espaços como: cozinhas, casas de banho, piscinas.. Venha daí e inspire-se a mudar!