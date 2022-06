Uma transformação arrebatadora de uma casa de praia

Como pode ver, a diferença é abismal. Agora as paredes e as carpintarias luzem um branco puro e o pavimento foi revestido a cerâmica de cor casca de ovo. O espaço é agora mais amplo e tem como fundo do túnel o jardim voltada para as traseiras da casa. Por essas janelas entra muita luz e a mesma ultrapassa e espalha-se por todos os interiores. Agora a sala de estar e a cozinha comunicam entre si de forma poderosa. O sofá de pele branca foi a melhor escolha para a sesta depois de almoço, com olho no exterior e com o pensamento nas ondas do lado oposto.