Torne a festa infantil do seu filho no sonho de criança realizado!

O convite será a primeira pontinha do véu levantada no que toca à festa do seu filho.

Como vai ser o bolo? E que brincadeiras vamos ter? são perguntas que saltam da cabeça dos convidados assim que vêem um convite temático. Portanto, não descure os pormenores e a importância deste passo.

Com o tema da festa já definido, pode encomendar os convites a um profissional ou pode fazê-los em casa. Tenha sempre em conta os materiais utilizados para que estes não fujam à temática (para uma festa relacionada com a quinta, faz todo o sentido que utilize cartões reciclados; já se a festa tiver a ver com o espaço, prefira tons prateados, por exemplo).