Shabby Chic: do velho nasce a elegância

O termo chegou até nós vindo de Inglaterra e é verdade que até hoje é difícil encontrar uma palavra portuguesa que substitua este estrangeirismo. Rachel Ashwell, designer inglesa, criou o conceito Shabby Chic em 1989 para definir o encontro entre o aspecto gasto do mobiliário antigo com a sofisticação, novos elementos e uma boa dose de romantismo e elegância.

O mote é a mistura de elementos modernos com peças antigas, com a paleta de cores neutras a dominar o cenário. Branco, pérola, azul claro, bege, rosa antigo, verde água e lavanda são as opções cromáticas mais usadas.

Neste estilo-tendência, móveis com um ar gasto, inacabado são um trunfo e mobiliário antigo também. É a partir deles que nascem peças únicas, delicadas e românticas, com um ar revivalista, retro, shabby.

Descubra com os especialistas Homify como introduzir estas peças em sua casa e liberte a/o designer de interiores que há em si.