Natal no Reino Unido – Costumes e tradições

A Noite de Natal no Reino Unido geralmente envolve uma coisa: muitos brindes e bebidas! Em muitos países, a véspera de Natal é um dia tão importante como o próprio Natal, mas no Reino Unido eles concentram-se mais no dia de Natal. Para as crianças, no entanto, a véspera de Natal é um momento emocionante, um sentimento que todos os pais podem reviver. As crianças penduram a sua meia e animadamente tentam dormir, sabendo que o Pai Natal, pela manhã irá visitá-los, deixando presentes. É comum eles deixarem em cima da mesa de refeições alguns pastéis de carne e leite para o Pai Natal e algumas cenouras para as suas renas (motivo de brincadeira que ajuda na ilusão das crianças por esta época).

Então o dia de Natal chega. É a altura de abrir os presentes e claro, de fazer festa! Na Idade Média, era um feriado bem estabelecido e importante, com costumes característicos e muito ricos, música e festa, muitos dos quais ainda continuam a ser celebrados nos dias de hoje.

Após os presentes serem abertos é hora de tomar o pequeno almoço ou para algumas famílias britânicas, é costume visitarem a igreja na manhã de Natal. O almoço de Natal é a maior refeição do dia, com uma grande variedade de carnes, incluindo, claro, o peru assado tradicional, completo com todos os acompanhamentos. Depois da refeição, é hora de passar para o sofá, aproveitando para descansar e carregar baterias até à hora de jantar.