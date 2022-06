Churrasqueira, fogão a lenha, banco para receber os amigos… Não falta nada na área de lazer desta casa nos arredores de São Paulo. O segredo está no bom uso do espaço, na escolha inteligente dos materiais e na opção por uma decoração confortável e discreta. O melhor de tudo é saber que este lindo projecto cabe em quintais de pequenas dimensões. Veja as ideias seguintes e adapte ao seu lar!