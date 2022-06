Projectos Nacionais

O chalé das três esquinas é um edifício da autoria do arquitecto do Norte. É tambem um projecto de remodelação e este fica situado no coração das muralhas romanas e medievais de Braga

A identidade do edifício, no entanto, perdeu-se com 120 anos de pequenas intervenções não qualificadas. A sua fachada foi igualmente adulterada: caixilharia moderna em alumínio e caixas de estore exteriores modificaram a estereotomia dos vãos, a escala do edifício e dos seus detalhes, e rompeu com a leitura original da rua. O objectivo do projecto foi, assim, clarificar os espaços e funções do edifício recuperando a imagem, adequando-o às formas de viver contemporâneas. Seguindo essa estratégia, a glória inicial da fachada foi recuperada. No interior recuperou-se a distribuição espacial e funcional originais, preservaram-se as escadas, o soalho, assim como a estrutura da cobertura.

Veja as fotos de todo o projecto aqui.