Pequenos jardins: 10 grandes ideias!

Estas próximas duas imagens que se seguem ilustram mesmo dois pequenos grandess detalhe e pequenas grandes ideias! Primeiro temos este fantástico jardim baseado na máxima “Do It Yourself”, ou seja, “Faça por si próprio”. Desde as cadeiras reaproveitadas, aos vasos com as plantas e as prateleiras simples. Um projecto português do atelier ADORO A MINHA CASA, do qual se pode retirar várias ideias para os mais diversos tipos de jardins, grandes ou pequenos.