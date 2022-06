Objetos ideais para a decoração do lar

Por cima do sofá, de lado, à frente… há decoração, mas o quanto basta ok! Detalhes, um pouco aqui e acolá, não fica demais, nem com ar pesado. Por cima do sofá, um objeto decorativo, como um tela de pintura, autocolante, quadro de fotografia ou um espelho é como obrigatório. Agora pode fugir ao padrão, puxando pela criatividade e arranjar o objeto mais arrojado que encontrar. Como a equipa da Catarina Batista – Arquitectura e Interiores fez com este espelho, cheios de raios de sol. Ficou mais iluminado?

Outras dicas de objetos de decoração na sala de estar, temos por exemplo, o candeeiro, almofadas, flores ou uma peça especial por cima da mesa de centro. Fica encantador, espalha magia…