E revestir a sala de estar com cortinas?

Escolher cortinas para a sala de estar não é uma tarefa fácil, existe muita oferta, muitos tecidos e diversos modelos… ficamos, por assim, dizer… meio perdidos. Então vamos a algumas dicas que possam ser úteis para a sua futura escolha de cortinas para a sua sala de estar.

- Antes de mais convém saber exatamente a medida que quer preencher, não é necessariamente a medida da janela e pouco mais, poderá ser também a parede toda (como iremos ver nos seguintes exemplos).

- Defina a cor, de acordo com a sua decoração, pintura e mobiliário, não se esqueça, tudo tem de estar em simbiose. Nada esforçado.

- Saiba qual o tecido que quer ou mesmo o material. Se prefere as cortinas transparentes, opacas ou tipo persianas.

- Tenha em conta a luminosidade da sala de estar, de forma a deixar penetrar os raios de sol. Um espaço luminoso é um espaço alegre, que define boa-disposição.

- Veja como é a manutenção daquela cortina de sala de estar. É sempre um aspeto importante na hora das lavar.

A sua sala irá refletir o seu estilo e personalidade, por isso, faça-o com uma decoração agradável, que não seja demasiada pesada para todos os dias. As cortinas da sala de estar, têm de facto um grande impacto visual naquela área, é um pano de fundo que reveste toda uma superfície, se for bonita e em harmonia com todo resto, quase parecerá despercebida, filtrada com todo o ambiente.

Vamos então descobrir vários modelos de cortinas para a sala de jantar e alguns deles portugueses!

Abrimos o véu…