Arquitectos famosos portugueses

… E o futuro passa por aqui também, na Dicotomia do Instável. Já se imaginou a entrar numa loja de decoração com este design… em Braga? É logo de ficar curioso, interessado, passando a mensagem para o nosso eu, que esta loja só poderá ser atrativa, dinâmica, com bom gosto, arrojada, oferecendo respostas diferentes. Paredes descontruídas, um teto que cria ilusão ótica, servindo o efeito para organizar as divisões programáticas e reproduzir um efeito visual que define todo o espaço. Toda a área cheia de luz e abertura, está interligada, em comunicação, criando um efeito positivo na própria exposição do produto. Tudo, inconscientemente, nos influencia, nos absorve e nos conquista. E a OFFA Arquitectura ultrapassou qualquer barreira, qualquer desafio, dando uma resposta eficaz e à altura do tempo.