Ice Hotel – O hotel no gelo

Com design inovador e moderno, com um know-how técnico na arquitectura, o Ice Hotel é sempre uma atracão única graças ao trabalho exímio de artistas que trabalham o gelo. É portanto, um projecto com grandes ambições que não deixa ninguém indiferente.

Dentro do Hotel existe uma loja onde poderá adquirir todas as roupas e acessórios para não passar frio e conseguir com facilidade ultrapassar esta nova experiência. O hotel também se preocupa bastante com o conforto dos seus hospedes por isso tem à sua disposição vários restaurantes com diferentes tipos de confecção. Os copos no bar são incrivelmente esculpidos de gelo. Aqui nada é esquecido. O que mais importa é os visitantes terem uma experiência única e muito positiva.