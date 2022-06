Casa de campo perfeita para os últimos dias de Verão!

Duas coisas que são impossíveis de perder neste quarto: a dimensão do mesmo, com bastante espaço de circulação, e a conjugação dos mais variados padrões e texturas. Apesar de haver uma predominância de padrões mais campestres, com flores (note-se a colcha, almofadas, cabeceira, cortinados e assento do cadeirão), há um contraste com os triângulos verdes e azuis no tapete (que contrastam eles próprios com as restantes cores – bem mais neutras – desta peça).