Uma família remodelou a sua casa para economizar dinheiro e electricidade

Numa esquina do pátio encontra-se o churrasco. De pequenas dimensões, construção rústica, com depósito de lenha por baixo, fica bastante bem neste pequeno espaço. Atenção aos detalhes: uma obra de arte em madeira com cores vivas adorna as paredes do exterior da casa. Nos jardins encontram-se plantas autóctones do lugar, com pedras pequenas que cobrem a terra ao redor.