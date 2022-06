10 fotos de cozinhas incríveis!

Uma das tendências do momento – mas que é, de certa forma, intemporal – é o mármore. Nesta fotografia, de um projecto português do arquitecto Tiago do Vale, o mármore foi usado para revestir a bancada onde está o fogão e o lavatório. Fica tão minimalista e cheio de bom gosto ao mesmo tempo! Conjugado com detalhes cinzentos-escuros, com o chão em madeira clara e os candeeiros com luz branca que, ao contrário do que costuma acontecer, tornam a cozinha mais confortável e convidativa.