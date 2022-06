Mega concurso de Natal

Estão a nevar presentes na homify!

Hoje começa o nosso grande sorteio de Natal. Para os aventureiros e fãs de design estes podem ter agora a oportunidade de ganhar prémios de sonho para dentro das suas 4 paredes ou para o seu jardim: num total de 10 Cacoons e 5 tendas Tentsile.

Pode participar até 21 de Dezembro no nosso concurso de Natal. E o que tem de fazer é simplesmente registar-se no nosso site e fazer uma pergunta no nosso fórum de discussões. Por exemplo, como encontrar o arquitecto certo para a construção da sua casa? Que tipo de aquecimento ou ventilação usar? Talvez também precise de alguns conselhos: como fazer um jardim de inverno ou saber o tipo de lâmpada indicado para determinado espaço? Só tem de colocar uma questão juntamente com uma fotografia e os nossos especialistas irão responder-lhe.